На Будакошелевщине состоялась выездная коллегия государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области».

Участие в коллегии приняли генеральный директор Дмитрий Згурский и руководство объединения, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Юрий Корж, заместители председателей райисполкомов, курирующие работу отрасли ЖКХ, руководители коммунальных предприятий области.

В ходе мероприятия работники отрасли посетили центральную котельную, построенную в рамках инвестиционной программы «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения». Здесь они ознакомились с работой блочно-модульной котельной на местных видах топлива. Не остались без внимания коммунальщиков соблюдение безопасных условий труда и применение машины комбинированной илососной КО-500 на базе шасси МАЗ при выполнении работ по очистке канализационных коллекторов. Следует отметить, что данная техника хоть и была приобретена не так давно, но уже успела себя хорошо зарекомендовать, как по качеству выполняемых работ, так и по снижению затрат.

Еще одним пунктом посещения стал участок по обеспечению населения твердым топливом, переданный КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Следует отметить, что в ходе посещения объектов коммунальника, участники коллегии активно обсуждали увиденное и поднимали насущные вопросы, касающиеся работы разных сфер отрасли.

На пленарной части коллегии подвели итоги работы организаций жилищно-коммунального хозяйства области и реализация Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы за 1 полугодие 2022 года. Не остался без внимания участников коллегии и вопрос о принимаемых мерах организациями отрасли по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, в том числе мостовых сооружений.

Подводя итоги мероприятия, Дмитрий Згурский нацелил руководителей предприятий на выработку мер по безубыточной работе. Также он отметил на необходимость решения и насущных проблем.

– Во главе работы предприятий должна быть экономика, без которой никакие показатели не будут выполнены, – подчеркнул Дмитрий Алексеевич.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора