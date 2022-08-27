Останки ракоскорпионов белорусские шахтеры находят регулярно. Первого обнаружили ещё в 1976 году. На новую находку времен палеозоя наткнулся начальник ПГУ-8 рудника 3 РУ Константин Башура.



— Впервые окаменелости представителя отряда вымерших членистоногих обнаружили в пластах калийных горизонтов 2 РУ в 1976 году, — говорится в официальном телеграм-канале «Беларуськалия».

Два года назад работники ПГУ-2 Краснослободского рудника второго рудоуправления нашли 7-сантиметровое членистоногое. Экспонат передали в музей предприятия.

Найденный артефакт приедут изучать специалисты-палеонтологи, после чего его передадут в музей третьего рудоуправления.

Фото телеграм-канал «Беларуськалий официальный канал» и из открытых источников