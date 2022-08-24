Уборочная кампания близится к завершению. Между тем, когорта тысячников пополняется новыми именами. Сегодня во второй половине дня поздравления с высокими намолотами и заслуженные награды принимали аграрии СУП «Андреевка» и ОАО «Николаевка».

Первыми тысячный рубеж в СУП «Андреевка» перешагнул семейный экипаж Юрия и Ильи Гуменюк. По словам Ильи, а он, к слову, молодой специалист и работает в хозяйстве инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка, это его третья уборочная кампания и первая в тандеме с отцом. Работать вместе плечом к плечу для нег большая ответственность, ведь подвести отца он не может. Поэтому приложил максимум усилий, чтобы первая тысяча в хозяйстве была на их счету.

Заветная тысяча и в копилке экипажа Владимира Балобана и Ильи Галузы. В дружном тандеме комбайнеры трудятся седьмой сезон и без намолота в 1000 тонн не остаются.

Более 1500 тонн зерна нового урожая перевезли водители хозяйства Александр Лапицкий и Виктор Гаев, на счету которых ни одна уборочная страда.

Хорошим подарком хлеборобам стали теплые слова благодарности за нелегкий и почетный труд от главы района и руководства сельхозпредприятия, дипломы, денежные сертификаты и подарки от профсоюзной первички.

Прямо в поле с новыми достижениями николаевских аграриев поздравлял Анатолий Гапоник. Водитель Василий Михальков и комбайнер Андрей Журавлев пополнили число передовиков хозяйства.

Обращаясь к земледельцам, Анатолий Генрикович отметил, что в ОАО «Николаевка» жатва проходит слаженно и организованно. Сейчас важно не сбавлять заданный темп и немного поднажать, чтобы быстрее убрать хлеб и приступить к другим полевым работам. Пожав натруженные руки аграриев, глава района пожелал им новых трудовых свершений и оставаться преданными работе на земле.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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