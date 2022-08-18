Первая партия рапсового масла Гомельского жирового комбината отправилась в Китай, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Гомельщина официально».

По данным генерального директора «Гомельоблпрома» Сергея Ярца, общий вес партии составил 25 т продукции. В планах до конца года — отправить контейнер с мыловаренной продукцией. Заявка уже поступила.

Для предприятия китайское направление — перспективный рынок. Гомельский жировой комбинат намерен продолжать его освоение. Как рассказал Сергей Ярец, за последние два года для этого предприняты определенные шаги. Так, на полях Международной выставки China International Import Expo в 2019 году подписаны меморандумы на поставки рапсового и подсолнечного жмыха, хозяйственного мыла. Представители предприятия налаживали контакты и несмотря на действовавшие во время пандемии ограничения. К примеру, при содействии посольства Республики Беларусь в КНР участвовали в онлайн-встречах с потенциальными партнерами бизнес-ассоциаций и крупных торговых сетей.