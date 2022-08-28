ОВЕН. На этой неделе проще принять взвешенные решения, определиться с приоритетами. Можно сосредоточиться на самых сложных делах, есть шанс достичь успеха. Торопиться не нужно, для реализации ваших идей наверняка потребуется время.

ТЕЛЕЦ. Заметные перемены к лучшему произойдут в деловой сфере. Вы сможете добиться большого прогресса там, где вовсе на него не рассчитывали. Прекрасное время для общения с близкими, обсуждения планов, которые вы хотите реализовать вместе.

БЛИЗНЕЦЫ. Многим начинаниям сопутствует удача. У вас будет возможность немного отдохнуть, отвлечься от проблем. С друзьями и родными люди вы отлично проведете время.

РАК. Благоприятный период с точки зрения личных отношений. А вот с решением финансовых вопросов всё непросто. Опирайтесь на опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы не допустите серьезных ошибок и успешно завершите дело, которому уже успели отдать немало сил.

ЛЕВ. Старайтесь правильно оценивать свои возможности и не поддаваться на провокации. Ваши отношения с окружающими могут стать более напряженными. Однако серьезных конфликтов вы не допустите. Скоро всё уладится, гармония восстановится, а общение станет приятнее.

ДЕВА. Удачное стечение обстоятельств позволит быстро решить вопросы, которые раньше ставили в тупик. Занимаясь новыми делами, вы многому научитесь. Во всем, что касается денег, лучше полагаться на собственную интуицию, опыт и здравый смысл. Чужие советы, скорее всего, окажутся бесполезными.

ВЕСЫ. Дел может оказаться гораздо больше, чем вы ожидали, поэтому важно не тратить много времени на пустяки. Не спешите браться за всё, что предлагают другие, выбирайте то, что вам действительно необходимо.

СКОРПИОН. В это время на первый план выйдут личные отношения, вы станете больше внимания уделять людям, которые вам дороги. Наступит подходящий момент для того, чтобы разобраться с семейными проблемами, решить вопросы, прежде не дававшие всем покоя.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период для дел, требующих творческого подхода, изобретательности, фантазии. Не исключено, что у вас появится возможность заключить выгодные сделки, договориться о сотрудничестве, которое откроет перед вами захватывающие перспективы.

КОЗЕРОГ. Неделя обещает неожиданные открытия, хорошие новости издалека, а также удачные совпадения, которые откроют вам путь к давно поставленной цели. Многие добьются успехов в работе, и им даже особенно стараться для этого не придется.

ВОДОЛЕЙ. Могут неожиданно прийти гости. Скорее всего, это сделают именно те люди, общения с которыми вам в последнее время не хватало. Найдется масса интересных тем для разговора. То, что вы узнаете, вскоре обязательно пригодится.

РЫБЫ. Влияние позитивных тенденций будет сильным в течение всей недели. Это время подойдет для семейных дел, решения каких-то бытовых вопросов. Можно делать покупки, в том числе незапланированные.

© Правда Гомель