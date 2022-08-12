Об этом говорили на коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. Развитие региональной журналистики обсуждали главные редакторы СМИ, заместители председателей гор- и райисполкомов, администраций районов Гомеля.

– Гомельщина уверенно занимает лидирующие позиции в медиапространстве страны. Поэтому “проседать” в работе недопустимо, соперники всегда чувствуют слабость и сразу занимают нишу, – отметила начальник отдела средств массовой информации и печати главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Татьяна Горбачева. В области работают 27 государственных редакций СМИ, 6 коррпунктов республиканских СМИ.

У каждой газеты несколько слагаемых успешной работы: привлекательный дизайн, критические и аналитические материалы, увеличение подписного тиража, развитие соцсетей, освещение деятельности главы государства с преломлением на региональную повестку, финансово-хозяйственная деятельность. Однако далеко не все СМИ используют этот потенциал. Журналистам важно постоянно обучаться. Но, как показывает практика, в отдельных редакциях в течение пяти лет повышали квалификацию только главные редакторы и их заместители.

В июле в ГГУ имени Ф. Скорины впервые прошли недельные курсы, где повысили квалификацию 23 штатных работника региональных редакций. Большую методическую помощь районным газетам оказывает областная газета “Гомельская праўда”.

Есть и кадровые проблемы. В этом году в СМИ области не прибыло ни одного молодого специалиста, есть 18 вакансий. Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Денис Езерский подчеркнул: нужно не просто отправлять заявки в вузы и ждать момента распределения, а заранее целенаправленно работать с молодыми людьми.

По словам Татьяны Горбачевой, один из вариантов решения вопроса – создание при каждой редакции клуба молодых журналистов и блогеров. Такие функционируют на базе только восьми региональных газет. Успешным опытом могут поделиться “Светлагорскія навіны”.

К слову, в этой редакции штат полностью укомплектован. Также прорабатывается вопрос о том, чтобы вернуть обучение журналистике в ГГУ имени Ф. Скорины. Планируется, что первых студентов смогут принять в 2024 году. По словам Дениса Езерского, важно, чтобы сами СМИ были заинтересованы в том, чтобы группы на новую специальность набирались в полном объеме, и взаимодействовали с молодыми людьми.

Что касается подписных тиражей, только в шести районах они возобновляются в стопроцентном объеме. За последние пять лет суммарный тираж районных газет Гомельщины уменьшился на 6,8%. Это негативно влияет не только на эффективность информационной работы, но и на экономическое состояние редакций. В таких условиях важно в том числе наращивать темпы в коммерческом направлении. Никто не спорит, что в нынешних условиях рекламный рынок просел, ощущается влияние санкций. Однако главных редакторов ориентировали: тот, кто хочет зарабатывать, будет гибким к новым условиям и сможет найти новые подходы к повышению окупаемости.

Государственные СМИ продолжают наращивать влияние в социальных сетях. С 2019 года их присутствие в интернете суммарно увеличилось на 38%, что позволяет охватывать более чем 626 тысяч человек. В то же время не все медиа используют имеющиеся возможности по увеличению интернет-аудитории. На коллегии обсудили новые подходы к работе в соцсетях. Говорили также о создании региональных медиахолдингов. Денис Езерский подчеркнул: трудно найти веские аргументы в пользу того, чтобы отдельные редакции газет продолжили существовать. Есть много недоработок, не только экономических, но и главное – информационных, когда газета не реагирует на важные общественно-политические события страны.

Источник: http://gp.by

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