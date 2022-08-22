Около 80% белорусов удовлетворены своей жизнью. Такие данные социологического исследования «Социальное мышление под санкционным режимом» корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Насколько вы удовлетворены жизнью, которую ведете?»

«Многие вопросы данного социсследования дублируют те предыдущие большие работы, которые мы выполняли перед референдумом, Всебелорусским народным собранием. У нас появилась интересная база для сравнения в течение времени изменения мнения людей. И, на мой взгляд, очень важный вопрос «Насколько вы удовлетворены жизнью, которую ведете?» — сказал Сергей Мусиенко. — Санкционный режим, избирательно, в отношении Беларуси действует практически 30 лет. В последнее время он ужесточен, важно понять, как люди ощущают себя при санкционном режиме, развязанном против нас, против простых людей Беларуси. Хочу подчеркнуть, если раньше санкции касались главы государства, чиновников высокого уровня, отдельных предприятий, то сейчас они введены против страны: детей, пенсионеров и инвалидов, предприятий — всех без исключения. Тотальный санкционный режим. Лет 10 назад даже возникала мысль, как люди на Кубе живут под санкциями. Теперь мы это знаем на своей судьбе».

Согласно социсследованию, удовлетворены своей жизнью 33,7% белорусов, скорее удовлетворены — 45%.

«Вот эта удовлетворенность жизнью, на мой взгляд, очень серьезный вопрос. Хотелось узнать, как люди себя ощущают. Получается, что более 78% — удовлетворены и скорее удовлетворены своей жизнью. А это же имеет многофакторный характер. Это не только материальное положение, но и духовное, окружение, та ситуация, в которой человек находится. Это замечательный ответ и высокая оценка деятельности Президента, правительства, Администрации Президента, всего государственного аппарата, — отметил руководитель Аналитического центра EcooM. — Потому что, к счастью, мы не ощутили тех последствий, которые были нам уготованы. Согласитесь, санкции были введены против нас, граждан Беларуси, для того, чтобы ухудшить наше положение. Но благодаря грамотным действиям власти мы эти последствия не ощущаем в полной мере, в той, которой могли бы ощущать, по задумке тех, кто их ввел. Здесь большой разговор о том, что мы готовились к этому. Это и импортозамещение, и та наша сельскохозяйственная, перерабатывающая политика, политика работы с Китаем и Россией. Все это принесло свои плоды, и люди их видят. И в этом режиме ожесточенных санкций люди ощущают защиту и спокойствие. Этот ответ говорит о многом».

Затруднились ответить 7,7%, нет ответа у 0,3% респондентов.

«Это нормальная история, когда человек задумывается. Может, это повод задуматься по-настоящему и ответить на что-то для себя. Это невысокий процент, поверьте. И это нормальная практика, что в данный момент человек четко не определился и затруднился ответить. Это тоже о многом говорит. Нет жесткой неудовлетворенности и скорее неудовлетворенности. Заметьте, это 4,6% и 8,7% соответственно — всего лишь около 13%», — уточнил Сергей Мусиенко.

Респондентам также предложили оценить материальное положение своей семьи.

В итоге: 17,6% белорусов оценили его как хорошее, 18,5% — как скорее хорошее, 51,2% — как среднее. Плохое — так ответили 3,5%, скорее плохое — 6,2%, затруднились ответить всего лишь 3% респондентов.

«Ответы в том же ключе режима санкций, сопротивления той агрессии, которая против нас проводится. И люди не чувствуют ухудшения своего материального положения. Согласитесь, это тоже очень важно. Обратите внимание, «затрудняюсь ответить» — довольно мало. Потому что люди четко понимают свое материальное положение. У нас нет в обществе такого жесткого расслоения, как на Западе или у соседей, на богатых и бедных. Мы выдерживаем все критерии социального общества, которое по материальному положению довольно хорошее состояние демонстрирует. Среднее материальное положение, о котором сказали более 50% респондентов — это тоже очень показательно. Это значит, достойно, нормально живут в соответствии с теми возможностями, которые есть у человека в первую очередь и у государства, которое обеспечивает его, гарантируя безопасность и предоставляя возможности доступа к газу, теплу и электричеству, — подчеркнул руководитель Аналитического центра EcooM. — Вы знаете, новые жировки некоторым пришли в Берлине после 15 августа. Обычная квартира в 40 кв.м — 635 евро (только коммунальные платежи). И что люди в этот момент могут сказать о своем материальном положении? Работать, чтобы обогреться? А это только коммунальная плата, а если еще квартира в аренде? На Западе вообще очень малая доля людей владеет квартирами. А зарплата там не то что не повышается, но даже понижается. Безработица растет. Так это еще зимы нет. Это не отопительный сезон, это просто горячая вода в августе. И это повсеместно происходит в Европе. Санкции против нас, России приводят к тому, что это сказывается на материальном положении конкретного человека. Поэтому то, как отвечают белорусы, — это достойная оценка органов власти и управления. Мы входим в отопительный сезон с другими ощущениями».

Еще один вопрос, заданный респондентам: «В каком направлении, по вашему мнению, в настоящее время развиваются события в Беларуси?»

32,4% белорусов считают, что мы развиваемся в правильном направлении. 28,6% — скорее в правильном, 2,9% — в неправильном направлении, 3,3% — скорее в неправильном. Насколько в правильном, настолько и нет, — 9,4%. Затруднились ответить — 22,5%, нет ответа — у 0,9%.

«То сложное время, в котором мы сейчас находимся, в связи с тем, что происходит в Украине, вообще в мире, — это и новости по Тайваню, об экономической ситуации в США… Здесь, конечно, идет огромная доля неопределенности мыслей о будущем. И мы видим, что затруднились ответить 22,5%, — это отражение той неопределенности, которая существует в мире. Поэтому развитие событий в Беларуси очень зависимо от ощущения и развития событий в мире, не только в Европе. И такая высокая оценка — свыше 60% — о правильном и скорее правильном направлении говорит о том, что наше государство выдерживает свой курс и находит баланс. И, согласитесь, это отражение реальности. Мы эти полгода прожили на новостных лентах событий, происходящих у соседей, переживая за них. Но это все подтверждение того, что мы вели себя правильно. И это дорогого стоит. Мы вели правильную политику, отражающую интересы большинства населения, — дополнил Сергей Мусиенко. — Ответ «насколько в правильном, настолько и нет» — 9,4%. Всегда есть доля людей, которые оценивают, что, может, лучше так, потом они разубеждаются. Заметьте, оценка «неправильная» и «скорее неправильная» — по 3%. Это история про то: а могли бы вот так. Конечно, здесь интересно поговорить индивидуально, что такое в их понимании правильно. Здесь тоже могут быть разные ответы. Но подавляющее большинство населения считает в целом государственную политику верной».

«Мы видим, как повсеместно во всем мире и в той же Европе оценивают люди свою позицию к происходящим событиям. Причем на самых разных уровнях, в том числе высоких. Череда отставок правительства, падение рейтингов представителей власти в Европе. Уже более 6 премьер-министров, президентов заменены за это время или готовятся к отставке. Это тоже о многом говорит. Мы как-то быстро забыли про мировые локдауны. И ответы белорусов — высокая оценка той деятельности, которую мы за последнее время вели, — констатировал Сергей Мусиенко. — Знаете, по оценкам немецких специалистов, свыше 30% жителей Германии находятся в очень сложном психологическом, нестабильном состоянии. Даже им необходима уже медикаментозная помощь, а не просто психологическая. Потому что люди столкнулись с серьезным вызовом. Мы видим, что у нас реакция на вызовы довольно спокойная. Это отражение той реальности, которая существует. Безусловно, нам очень это интересно. По сути, мы впервые такое социсследование благодаря БЕЛТА провели и можем сравнить с той ситуацией, которая была ранее.

В период с 22 июля по 12 августа 2022 года по заказу БЕЛТА Аналитическим центром ЕсооM проведено социологическое исследование «Социальное мышление под санкционным режимом». Опрошено 1560 респондентов в населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Аналитический центр ЕсооМ аккредитован комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси (свидетельство об аккредитации №000039 от 09.07.2020, продлено 29.07.2022 года).

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