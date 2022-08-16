Два брендированных автобуса ко Дню белорусской письменности подготовили в «Гомельоблавтотрансе», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Гомельщина официально».

Дизайн одновременно лаконичный и информативный. Эти автоборты, как уточнили в автобусном парке №6 Гомеля, гости и жители Гомеля и нынешней столицы праздника — Добруша — с легкостью узнают. Их отличает особый стиль, принты с логотипом Дня письменности, колосьями и васильками, узнаваемыми цитатами из произведений белорусских писателей — Владимира Короткевича, Янки Купалы и Ивана Шамякина.

На предприятии уточнили, что изначально идея родилась и была реализована 5 лет назад — ко Дню письменности в Рогачеве. В продолжение традиции добавили еще один автобус. Сейчас «Радимич» будет перевозить пассажиров на 38-м маршруте в Гомеле, а МАЗ — в Добруше. К слову, там будет звучать особый контент: подготовлены тематические аудиоролики о самом городе, его истории и достопримечательностях.

3 и 4 сентября стильные автобусы будут доставлять гостей к праздничным локациям.