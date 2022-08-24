Сегодня лидеров уборочной кампании чествовали в РУП «Белоруснефть-Особино».

По традиции поздравить аграриев с новыми достижениями приехал председатель райисполкома Анатолий Гапоник, руководство сельхозпредприятия и профсоюз.

Как отметил Анатолий Генрикович, передовики жатвы – гордость каждого хозяйства и района в целом. Ведь мы ждем от наших комбайнеров отличных результатов по намолоту, а от водителей – достижений на отвозке зерна. Отрадно, что земледельцы сельхозпредприятия и в этот раз не подвели, и внесли весомый вклад в хлебный каравай Будакошелевщины.

Список лидеров пополнился комбайнером-тысячником Иваном Грищенко и водителем, перевезшими более 1500 тонн зерна нового урожая, Александром Пиньковским.

Отрадно, что нынешняя уборочная кампания стала знаковой сразу для четырех экипажей хозяйства, которые единственные в районе намолотили более 2000 тонн зерна. Кажется, еще совсем недавно хлеборобов поздравляли с тысячным намолотом, как им покорилась новая высота. Героями уборочной стали экипаж Александра Панкова и Виктора Алексейкова, Виктора Марцелева и Сергея Буслова, Валерия Зылева и Татьяны Кулик. Вдвойне радует, что в когорту лидеров вошли не только опытные комбайнеры, но и экипаж, в составе которого трудится женщина, а также молодежный экипаж Андрея Марцелева. Слова благодарности звучали и в адрес водителя Михаила Филиппова, перевезшего более 2000 тонн зерна. Успехи лидеров жатвы не остались без внимания руководства хозяйства и отраслевого профсоюза. Денежные сертификаты станут хорошим стимулом не останавливаться на достигнутом. К тому же, впереди аграриев ждет новая не менее важная задача – уборка кукурузы.

По словам главного агронома РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрия Волкова, на каждого комбайнера можно смело положиться. Большинство из них не один год в профессии. Механизаторы любят и досконально знают все нюансы исконного хлеборобского дела. Сегодня аграрии сельхозпредприятия одними из первых в районе завершают уборку зерновых колосовых культур. Впереди – уборка гречихи и царицы полей, которая занимает самые большие площади, а это 8200 га.

– Под зерновые колосовые в этом году было отведено 6331 га (5499 га в 2021-м). Урожайность составила 45 ц/га, что на 1,5% выше, чем в минувшем году. Закрома пополнились 28 447 тоннами зерна. Наши достижения – это, прежде всего, заслуга и слаженная работа всего коллектива, где каждый четко и добросовестно выполняет стоящую перед ним задачу. К тому же, в своей работе мы применяем интенсивную технологию возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, повышая эффективность использования земельных ресурсов за счет применения минеральных удобрений и средств защиты. В обработке почвы применяем современные технологии No-till и Strip till. Это приемы механического воздействия на почву, способствующие повышению ее плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений, – отметил Дмитрий Волков.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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