С руководителем Гомельского объединенного строительного треста мы встретились в Черетянке Гомельского района, где возводят животноводческий комплекс на 800 голов.



Гомельский объединенный строительный трест – подрядчик объекта. Так вышло, что помимо возведения комплекса мы обсудили и другие вопросы, волнующие всех белорусов. Да и весь мир.

– Сергей Николаевич, объект многообещающий, перспективный. Он в пяти минутах езды до границы с Украиной. Этот фактор как-то влияет на стройку?

– Да, поля «Знамени Родины» примыкают к белорусско-украинской границе. Сейчас вот тихо. Но мы и местные жители хорошо помним, как совсем недавно по сельским дорогам шли колонны военной техники. Слышали канонаду со стороны Черниговской области. Однако стройка всегда шла по плану, в штатном режиме. Мы уже завершаем объект.

– А если брать в целом? «ГОСТ» – предприятие областного значения. Ситуация в соседней стране отразилась на вас?

– С точки зрения экономики – практически нет. Наши филиалы разбросаны по области от Житковичей до Жлобина. И все как один загружены работой. Заказов хватает, в том числе на перспективу.

– Но есть ведь не только экономический аспект…

– Я так скажу. Рано или поздно стороны договорятся и наступит мир. Наш трест полностью готов оказать помощь братскому украинскому народу. В первую очередь в восстановлении пострадавших от военных действий территорий, объектов. Окажем помощь и в нашей стране – например, в трудоустройстве. Найдем работу и без строительной специальности. Даже на временных условиях. Не обязательно ждать урегулирования ситуации: звоните, пишите уже сейчас.

– Мы по-прежнему братские народы. Согласны?

– Абсолютно. Мы из одного корня – белорусы, украинцы, русские, другие славяне. И всегда можем договориться, в любом вопросе. Потому что близки по духу, менталитету, культуре. Если говорить об отношении к спецоперации, по моему мнению, она направлена как раз на урегулирование политических и экономических конфликтов между нашими народами, в том числе потенциальных. Не было бы ее, ситуация сейчас могла быть куда жестче. В то же время понятно: там идут серьезные военные действия, мы отсюда это слышим. Простые люди оказались заложниками сложных политических событий. Потому мы искренне, подчеркиваю, искренне хотим им помочь. Украинцы для нас не чужие.

– Вернемся к объекту. Когда будем разрезать красную ленточку?

– Мы уже на завершающей стадии. Осталось возвести одно строение и благоустроить территорию. Сдача всего комплекса планируется в ноябре. Уверен, он добавит экономической мощи и без того крепкому хозяйству. И создаст немало дополнительных рабочих мест. Соседям здесь тоже будут рады.

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