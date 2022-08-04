До тысячи гостей одновременно смогут принять кафе под открытым небом во время проведения международного фестиваля «Зов Полесья». Об этом доложил председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко начальник главного управления торговли Александр Качан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Гомельщина официально».

Программа мероприятия

Иван Крупко сегодня на месте ознакомился с ходом подготовки к празднику в Лясковичах. Проделана огромная работа, составлен сценарий праздника, который воплотит режиссерскую задумку с поиском сердца Полесья, ожидается яркая программа.

По традиции на фестивале уделят внимание не только зрелищу с полесским колоритом, но и угощениям. Как доложил Александр Качан, в целом же торговые ряды займут площадь в 4 тыс. кв.м. «Главный акцент делается на реализацию блюд национальной белорусской кухни: драники и пирожки из картофеля, блины с различными начинками, разносолы по полесским рецептам, похлебка из дичи, поросенок на вертеле. Не останутся без любимых блюд и ценители уличной еды. В меню праздника каждый гость найдет себе что-то по вкусу», — подчеркнул он.

Губернатор также обратил внимание на торговые точки с сувенирной продукцией. «Обязательно должны быть в широком ассортименте товары мастеров-ремесленников и сувениры с элементами государственной символики», — поручил Иван Крупко.

Всех гостей ждут многочисленные дегустации, акции, розыгрыши призов и лотереи.

Международный фестиваль «Зов Полесья» направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Он проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк «Припятский».