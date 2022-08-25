26 августа ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения

под названием «Безопасная дорога в школу — задача взрослых!»

Детский травматизм и его предупреждение — очень важная и серьезная проблема. И несмотря на все усилия, с начала текущего года на дорогах Гомельской области увеличилось количество автоаварий (с 27 до 30; +3), в которых пострадали дети, число раненых (с 26 до 31; +5) и погибших (с 2 до 4; +2) в них несовершеннолетних.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка на дороге, в том числе во время игр на улице. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда — отсутствие чувства опасности. Поэтому одна из основных задач родителей и взрослых в целом — предупреждение детского травматизма.

Главная причина, из-за которой дети попадают под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидение скрытой опасности . Устранить эту причину, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы. Выработать их можно только в реальных условиях улицы. Вот почему каждый выход с родителями ребенка на улицу должен способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой выполнения Правил дорожного движения.

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения;

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожными знаками и разметкой.

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Что касается велосипедного травматизма: каждый родитель, прежде чем купить своему ребенку велосипед, должен обучить ребенка Правилам безопасного поведения на дороге при управлении велосипедом. Никто не может заменить родителей при обучении ребенка дисциплинированному поведению на дороге, соблюдению им правил безопасности.

Вы должны объяснить своему ребенку основные правила :

кататься на велосипедах безопаснее всего во дворах, в жилой зоне, на стадионах и специально отведенных местах, где невозможного появление транспортных средств;

запрещено двигаться на велосипеде, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

ездить необходимо по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет — по тротуарам, не мешая пешеходам;

проезжая часть дороги — не место для езды на велосипеде;

выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги, в случае необходимости, разрешено только детям, достигшим 14 лет;

при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для пешеходов. После вступления в законную силу новых требований дорожного движения (с 27 октября 2022 года), велосипедистам разрешено будет не спешиваться с велосипеда, однако необходимо знать, что непосредственно при подъезде к пешеходному переходу велосипедист должен снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода ;

; при движении по дороге в темное время суток и (или) в условиях плохой видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. После вступления в законную силу новых ПДД еще и сам велсипедист должен быть в одежде со световозвращающими элементами ;

; необходимо обязательно пользоваться средствами защиты: шлемом, наколенниками, налокотниками, накладками на запястье, а также в темное время суток повязками, поясами, жилетами со световозвращающими элементами.

Далее, водители, осуществляющие перевозку детей в своих транспортных средствах также должны помнить, что судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет ТО, КАК он сидит в автомобиле. Ведь зачастую можно наблюдать, как ребенок даже не сидит, а стоит за спиной у папы-водителя или мамы-пассажира, а может и наоборот, или между двух передних кресел автомобиля. В таком положении малышу открывается великолепный вид через лобовое стекло и одновременно заканчивается его безопасность.

Согласно п. 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Так же запрещена перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Дети-водители — отдельная категория несовершеннолетних, которые входят в особую группу риска. Задача родителей — объяснить детям, что ни в коем случае нельзя садиться за руль ради развлечения, не имея права управлять транспортным средством.

Родители должны знать и понимать, что обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке разрешается только на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, при этом обучающий должен иметь водительское удостоверение и стаж управления транспортным средством не менее двух лет. Кроме того, само транспортное средство должно быть соответствующим образом оборудовано. В противном случае человек будет привлечен к ответственности.

Особою озабоченность вызывают ДТП, в результате которых различные травмы получают несовершеннолетние водители, так как в большинстве случаев ответственность за них несут взрослые, которые не осуществляют должный контроль за подростками, которые имеют доступ к управлению транспортными средствами, при этом не имеют водительского удостоверения соответствующей категории.

Напоминаем, что участвовать в дорожном движении на мопеде (скутере) разрешается в 16-летнего возраста ТОЛЬКО при наличии водительского удостоверения! Как получить? Будущий водитель может самостоятельно изучить ПДД, пройти медицинское освидетельствование — получить медицинскую справку, и по достижении 16 лет сдать теоретический экзамен в ГАИ. После успешной сдачи от получит водительское удостоверение на управление мопеда (скутера) категории «АМ».

Родители! Будьте внимательны к своим несовершеннолетним детям ! Вы должны знать, где находится Ваш ребенок и чем он занимается. Чаще проводите с ними беседы о правилах поведения на дороге и вблизи нее. Объясняйте, какую угрозу несет за собой проезжая часть.

Современные средства персональной мобильности

В последнее время участники дорожного движения стали активно использовать современные средства персональной мобильности. К средствам персональной мобильности относят: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

Использование данных гаджетов на дорогах общего пользования становится серьезным источником повышенной опасности, как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами. Важно отметить, что такой «транспорт» может развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи устройств, выезжая на дорогу, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности. С 27 октября текущего года они уже станут полноправными участниками дорожного движения и официально будут приравнены к пешеходам.

Для обеспечения безопасности при передвижении на средствах персональной мобильности рекомендуем соблюдать следующие правила:

выезжать на гаджете на проезжую часть дороги, в случае необходимости, разрешено только детям, достигшим 14 лет;

двигаться необходимо по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий для движения других пешеходов;

перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться, убедиться что выход (выезд) на дорогу безопасен и только после этого пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода;

передвигаться необходимо со скоростью, которая позволит в случае возникновения препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению, при этом скорость должна не превышать 25 км/ч;

необходимо крепко держитесь за руль (при его наличии);

нельзя перевозить других лиц вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренной конструкцией гаджета;

во время движения нельзя отвлекаться на телефонные разговоры или просмотр сообщений на экране телефона, необходимо постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, соблюдать безопасную дистанцию до других участников движения;

заметив поблизости детей, снижайте скорость и будьте готовы к резкой смене движения маленьких пешеходов, которые обычно отличаются высокой подвижностью и непредсказуемостью;

проезжая возле выходов из подземных переходов, торговых объектов, крытых остановок общественного транспорта, снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению людей;

в темное время суток и при недостаточной видимости необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, а на средстве персональной мобильности должна быть установлена фара (фонарь), позволяющая своевременно обнаружить препятствие для дорожного движения;

используйте шлем и иную защитную экипировку;

запрещено управлять средствами персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

Не зная правил безопасного поведения на улице, дети подвергают свою жизнь и здоровье опасности, забывая о том, что, участвуя в процессе дорожного движения, они должны соблюдать Правила дорожного движения и ни в коем случае не создавать аварийно-опасных ситуаций на дороге.

Уважаемые родители, покупая ребенку средство персональной мобильности, важно понимать, что это не игрушка! Поэтому, объясняйте детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Помните, что неукоснительное их соблюдение — это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей!

В ОСТАЛЬНОМ ЖЕ, ВСЕМ ВЗРОСЛЫМ, А ОСОБЕННО РОДИТЕЛЯМ, ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОРОГЕ. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, НЕ ИМЕЯ НА ТО ПРАВА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ’.

КРОМЕ ТОГО, БЕЗУСЛОВНЫМ АВТОРИТЕТОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕГДА ЯВЛЯЮТСЯ РОДИТЕЛИ! ПОЭТОМУ, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ НАРУШАТЬ ПДД ОСОБЕННО В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ. ОБУЧАЙТЕ, ПОКАЗЫВАЙТЕ, РАССКАЗЫВАЙТЕ, ПРИВОДИТЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО В НЫНЕШНИЙ ВЕК ТЕХНОЛОГИЙ В ПОМОЕЦЬ РОДИТЕЛЯМ ЕСТЬ МНОГО СПЕЦИАЛЬНЬЕХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ.

ОГАИ МОБ ОВД БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА