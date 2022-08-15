Жара до 32 градусов и дожди с грозами ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Поступление очень теплых воздушных масс с юга Европы стало причиной жаркой погоды на территории Беларуси. В выходные дни температурный фон по стране повысился, и на середину дня столбики термометров показали плюс 26-31, что на 1-6 градусов выше климатической нормы. На предстоящей рабочей неделе погода останется верна своим традициям. В большинстве районов страны сохранится жара. При этом в ночные часы температура воздуха не опустится ниже плюс 14-21, на середину дня столбики термометров покажут 25-32 градуса жары, лишь в дневные часы 17 августа в дождях и при более плотной облачности местами температура воздуха не поднимется выше плюс 23-24», — рассказали в Белгидромете. Также не обойдется без локальных грозовых дождей. Они будут носить кратковременный характер и местами сопровождаться грозами.

Во вторник, 16 августа, местами, а днем по западу на большей части территории страны, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля, днем — плюс 26-31.

В среду, 17 августа, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем — плюс 23-30.

В четверг, 18 августа, будет преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, днем в южных районах страны местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20, днем будет 26-31 градус жары.

В пятницу, 19 августа, ночью по юго-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем — плюс 26-32.

По предварительным прогнозам синоптиков, в выходные дни с территории Польши к западным регионам Беларуси приблизится фронтальная система, которая обусловит на большей части территории страны дожди различной интенсивности, при развитии кучево-дождевой облачности местами дожди будут сопровождаться грозами. «Влияние атмосферного фронта, смещающегося через территорию Беларуси, сохранится и в воскресенье, 21 августа. При этом температурный фон по стране понизится и приблизится к своей климатической норме», — отметили в Белгидромете.

В субботу, 20 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем — плюс 25-32.

В воскресенье, 21 августа, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 20-27 градусов тепла, местами — до плюс 29.

Белта