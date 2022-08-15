Свежие сводки о ходе уборочной озвучили на аппаратном совещании облисполкома.



На утро понедельника, отчитались в облсельхозпроде, зерновые колосовые культуры в области убраны более чем на 245 тысячах гектаров, что составило 71% к плану. Аграрии не сбавляют оборотов, пользуясь ясной и сухой погодой. Чем раньше завершится уборка, тем быстрее можно будет бросить все силы на другие важные задачи: вспашку и сев озимых, заготовку кормов. В лидерах Брагинский и Мозырский районы, хозяйства которых подошли к отметке в 90% убранных площадей. Замыкают уборочную таблицу Калинковичский и Лельчицкий районы, где срочно нужно подтягивать темпы жатвы.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель