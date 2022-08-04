Нынешняя уборочная кампания для особинских аграриев складывается весьма удачно. Они не только первыми в районе открыли счет тысячникам по намолоту и перевозке урожая зерновых с полей, но и дальше уверенно идут вперед, внося свою весомую лепту в хлебный каравай Будакошелевщины.

Сегодня председатель райисполкома Анатолий Гапоник, руководство сельхозпредприятия и профсоюзы поздравили очередных героев жатвы-2022. Обращаясь к передовикам уборочной страды, Анатолий Гапоник подчеркнул, что труд хлеборобов сложно переоценить, ведь все понимают, какая важная задача лежит на их плечах.

– Техника в сельхозпредприятии хорошая, работники добросовестные и ответственные, а значит, не подведут. Остается уповать только на погоду, чтобы не преподнесла сюрпризов. Одним словом, все слагаемые удачной уборочной кампании здесь есть. Удачи и крепкого здоровья вам, хлеборобы, и спасибо за ваш нелегкий труд, – отметил глава района.

Так, когорту тысячников пополнили экипажи Александра Панкова и Виктора Алексейкова, Виктора Марцелева и Сергея Буслова, которые ежегодно становятся лидерами жатвы. А также экипаж Александра Сухарукова и Александра Глушаченко.

Кроме слов благодарности за труд, передовикам вручены дипломы от районного исполнительного комитета, а также денежные сертификаты от сельхозпредприятия.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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