Встреча прошла в рамках Единого дня информирования.

Помимо основных тем ЕДИ, Андрей Васильевич подробно остановился на работе предприятий Гомельщины в условиях санкций, социально-экономическом развитии области, а также посетил производственные объекты предприятия.

Работники активно интересовались перспективности предприятий, ценообразованием на коммунальные платежи, состоянием материально-технической базы райбольницы, объектов общественного питания на территории Будакошелевщины.

Андрей Конюшко также провел «прямую телефонную линию» и личный прием граждан в районном исполнительном комитете.

Алина ЮРИНСКАЯ

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