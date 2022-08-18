Встреча прошла в рамках Единого дня информирования.
Помимо основных тем ЕДИ, Андрей Васильевич подробно остановился на работе предприятий Гомельщины в условиях санкций, социально-экономическом развитии области, а также посетил производственные объекты предприятия.
Работники активно интересовались перспективности предприятий, ценообразованием на коммунальные платежи, состоянием материально-технической базы райбольницы, объектов общественного питания на территории Будакошелевщины.
Андрей Конюшко также провел «прямую телефонную линию» и личный прием граждан в районном исполнительном комитете.
Алина ЮРИНСКАЯ
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