Сельский труд во все времена был и остается самым важным и уважаемым. Ведь все, что есть у нас на столе, создано руками людей, работающими на земле. Особенно это понимаешь в уборочную страду, когда убирается хлеб с полей. Слова благодарности сегодня звучали в адрес хлеборобов из ОАО «Юбилейный-Агро», КСУП «Губичи» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Первым поздравления от председателя райисполкома Анатолия Гапоника получал молодой водитель из ОАО «Юбилейный-Агро» Юрий Коротчиков, перевезший более 1500 тонн зерна нового урожая.

В когорту лидеров вошел и семейный экипаж Владимира и Светланы Гуцевых из КСУП «Губичи». А в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» чествовали экипаж-тысячник Александра Казака и Сергея Стригалева, а также водителя-полуторатысячника Виталия Евмененко.

К поздравлениям присоединились руководители хозяйств и профсоюзы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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