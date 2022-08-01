В Гомельской области продолжают вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество открытых акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в комитете «Гомельоблимущество».

За январь — июнь в регионе вовлечены в хозоборот и снесены 66 объектов недвижимости. Это 57,4% от годового плана. Речь об имуществе ОАО с долей собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах. «По этому показателю наш регион имеет лучшие позиции среди других областей страны», — рассказали в комитете.

Так, реализованы комплекс зданий и сооружений в Корме (ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат») и здание автостанции в Уваровичах Буда-Кошелевского района (ОАО «Гомельоблавтотранс»).

Сегодня потенциальные покупатели и арендаторы могут приобрести такие крупные объекты, как комплекс зданий производственной базы ОАО «Гомельремстрой» в Гомеле, комплекс зданий и сооружений Петриковского производственного участка Калинковичского молочного комбината, а также комплекс зданий СУП «Домановичи-Агро» ОАО «Калинковичихлебопродукт» в Петриковском районе.

Актуальны также предложения по объектам в Ветковском, Добрушском, Гомельском, Житковичском, Калинковичском, Рогачевском и Хойникском районах, а также в Наровле и Ельске. Подробные сведения об объектах можно найти на сайте комитета «Гомельоблимущество».