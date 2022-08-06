На полях Будакошелевщины не смолкает гул техники. Пока одни хлеборобы ведут битву за хлеб, другие вовсю закладывают основы под урожай-2023. И в этой важной составляющей аграрного цикла уже наметился лидер. Первыми почву под озимый рапс подготовили в ОАО «Рогинь», который в хозяйстве займет 120 гектаров.

По словам директора сельхозпредприятия Владимира Цитрикова, озимый рапс по-прежнему остается одной из важных сельскохозяйственных культур для нашего региона. Поэтому не случайно ему уделяется повышенное внимание. На подготовке почвы под сев был задействован один из опытнейших механизаторов Виктор Киреев (на фото), который за неделю справился с поставленной задачей, а сейчас, к слову, помогает пахать землю соседнему хозяйству.

Механизатора застаем в поле недалеко от Прибора, где он на своем мощном энергонасыщенном тракторе «Беларус» пашет землю ОАО «Николаевка». Мужчина признается, что работать в таком напряженном темпе для него дело привычное. Чтобы вложиться в агротехнические сроки, он выходил в поле с пяти утра, перерыв делал только в самую жару, а потом продолжал трудиться до позднего вечера.

– Работа на земле – это не только мой хлеб, но и моя отдушина. Выезжая в поле, ощущаю себя в своей стихии, – делится Виктор Викторович. – В сельхозотрасли тружусь без малого тридцать лет. Начинал на ферме слесарем, был бригадиром и водителем, а последние пять лет работаю механизатором. Мой фронт задач – подготовка почвы под сев и кормозаготовка. Как только помогу соседям с пахотой, займусь дискованием.

На мой вопрос, в чем секрет его успешной работы, Виктор Киреев признается: «Главное – делать все качественно, ведь в любом деле мелочей не бывает».

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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