Фестиваль вкуса и настроения «МясоМолФест» пройдет в Гомеле 10 сентября. Об этом сообщила журналистам начальник отдела ВЭД, сбыта и маркетинга управляющей компании холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» Жанна Заморская, передает корреспондент БЕЛТА.

Полюбившийся гомельчанам «МясоМолФест» станет подарком от мясо-молочной отрасли региона ко Дню города. Фестиваль проводится уже в четвертый раз. Площадка феста останется неизменной — у Ледового дворца, также расширится фестивальная зона по ул.Бородина.

«С каждым годом этот фестиваль все больше становится семейным, поэтому и в программу мы добавляем фишечки, которые придутся по душе и взрослым, и детям. Каждый горожанин и гость Гомеля найдет для себя что-то интересное. В прошлом году мы добавили новую активность для самых маленьких: малыши с упоением раскрашивали огромные картонные замки. В этом году заводы также позаботятся о новшествах», — рассказала Жанна Заморская.

Перерабатывающие предприятия каждый год стремятся креативно прорекламировать свою продукцию на «МясоМолФесте». И этот фестиваль не станет исключением. Программы готовят Гомельский, Жлобинский, Калинковичский комбинаты и все молочные заводы государственной и частной формы собственности — «Милкавита», «Рогачевский МКК», «Мозырские молочные продукты», «Туровский молочный завод» и «БелСыр».

«В прошлом году на ура прошел шашлычный баттл, который проводили команды заводов. Они соревновались между собой в приготовлении, оформлении и представлении продукции. Шеф-повара готовили шашлыки, стейки, ребрышки на косточке. И сейчас решили продолжить направление. На этот раз будут соревнования по приготовлению изысков на гриле. Команды будут готовить мясо, сыр и традиционное блюдо нашей белорусской кухни — драники», — поделилась представитель компании.

Также на основной сцене предприятия представят свои оригинальные визитки, будет много розыгрышей, конкурсов.

Продолжится и традиция собственных фестивальных денег. К слову, курс валюты мясмолфесткоина остается стабильным. Заработав их на конкурсах, можно будет обменять по прайсу на вкусную и полезную продукцию.

Вечером организаторы приглашают всех гостей и участников от души попеть песни. «В этом году будет два хедлайнера: Аlex Ataman и Finik, а также в программе «Поднимем руки вместе» вспомним любимые песни группы «Руки вверх» с соавтором хитов, экс-участником группы Алексеем Потехиным», — приоткрыла концертную афишу спикер.

На фестиваль приглашают всех желающих. Организаторы заверяют: будет весело и очень интересно. «Всех сюрпризов и фишек пока не раскрываем», — резюмировала Жанна Заморская.

Начало программы в 11.00. Активности и работа торговых рядов предусмотрены до 23.00. Вход бесплатный.