Школы и вузы страны готовы принять учащихся в преддверии нового учебного года. Он стартует завтра. Первый урок «Дорогами будущего» будет посвящен истории. Его для старшеклассников проведет Президент. Кроме школ, выступление будет транслироваться также для учащихся вузов, учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

Завтра начнут действовать некоторые нововведения в сфере образования. Например, в старших классах больше времени уделят белорусскому и русскому, меньше – иностранным языкам. По субботам акцентируют внимание на патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Все торжественные события будут начинаться с государственного гимна. А вот о гаджетах на уроках придется забыть. Пользоваться смартфонами разрешат только в учебных целях. Есть изменения и в дресс-коде: каждая школа может вводить свой отличительный элемент в одежде учеников и определит фирменный стиль. Будут новшества и для учителей. Они теперь обязаны подтверждать высокий статус профессии внешним видом и правильно выстроенной коммуникацией с родителями. Завтра в каждой школе на стенде появятся «10 золотых правил педагога». В новом учебном году за парты сядут миллион 85 тысяч учащихся, из них 115 тысяч первоклассников. Двери откроют 2 тысячи 901 школа, среди которых четыре новые – в Кобрине, Столине, Смолевичах и Минске.

онт