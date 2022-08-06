В летний период возможность трудоустройства учащимся предоставляют лагеря труда и отдыха на базе учреждений образования, а также студенческие отряды РО ОО «БРСМ». Чем они отличаются и чем там занимаются ребята, узнавал «Авангард».

– Смена одного студенческого отряда длится 10 дней, продолжительность рабочего дня – 4 часа. У отрядов разные направления деятельности: сельскохозяйственное, экологическое и другие, – рассказывает первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко. – На сегодняшний день в нашем районе функционируют два студенческих отряда: 10 человек работают в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и 14 – в СУП «Андреевка». За два месяца лета мы уже помогли трудоустроиться более чем 100 ребятам, а в течение августа к работе приступят еще 3 студ-отряда. Хочется выразить слова благодарности руководителям организаций, принимающим на работу нашу молодежь.

Лагеря труда и отдыха работают на базе учреждений образования. Как и у студенческих отрядов, основные их задачи – обеспечение летней занятости учащихся и помощь с трудоустройством. Однако есть и отличия. Здесь одна смена длится 20 дней, и подростки не только работают, но и принимают участие в различных мероприятиях.

– Ребятам предоставляется трехразовое питание, заняты они 8 часов в день, – объясняет главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамара Кузьменкова. – В первой половине дня они трудятся, а после обеда с ними занимаются педагоги: организуют экскурсии, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. К слову, в августе в нашем районе работают 6 ЛТО, которые посещают 74 учащихся.

То, что каникулы проходят с пользой, подтверждают и сами ребята.

– Не могу сказать, что работа тяжелая, – делится впечатлениями Юлия Максименко, учащаяся Речицкого педагогического колледжа. – Мы подметаем тротуары, пропалываем клумбы нашего города, а еще весело проводим время.

– Если есть возможность заработать деньги на карманные расходы, пообщаться с одноклассниками, почему бы не воспользоваться ею? – рассуждает Ксения Музыченко, учащаяся 10-го класса гимназии райцентра. – К тому же работа несложная: помогаем наводить порядок на территории ДМБ ОАО «Юбилейный-Агро».

Возможно, вы думаете, чем занять своего ребенка в последний месяц лета? Студенческий отряд РО ОО «БРСМ» – отличный вариант решить этот вопрос. Более подробную информацию можно узнать по телефону 7-67-16.

Олег БОБКОВ

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