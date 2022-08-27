На наиболее часто задаваемые гражданами вопросы по регистрации актов гражданского состояния отвечает начальник отдела загс райисполкома Ирина Левкович.

В какой срок со дня подачи заявления производится регистрация брака, чтобы была возможность заранее выбрать день и время?

– В соответствии со ст. 16 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье заключение брака происходит в согласованные сторонами сроки, но не ранее трех дней со дня подачи заявления и не позже чем через три месяца со дня обращения. В исключительных случаях, обусловленных беременностью, наличием общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может быть заключен до истечения трехдневного срока, в том числе в день обращения.

Проживаю в райцентре. Могу ли я зарегистрировать брак в другом отделе загса и возможна ли выездная регистрация?

– Законом закреплена возможность регистрировать брак в любом органе загса по выбору вступающих в него лиц. Учитывая многочисленные обращения граждан на регистрацию брака за пределами помещения органа загса (например, у памятника архитектуры, в учреждениях культуры, на природе и в других местах), разрешено бракосочетание за пределами загса с использованием отдельного сценария.

Какие нужны документы для повторного вступления в брак?

– Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. №200 «Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», для этого необходимо обратиться в регистрирующий орган с совместным заявлением вступающих в брак, предъявив паспорта (документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака).

Меня зовут Ирина, но имя мое мне не нравится. Могу ли я поменять его на имя Арина?

– Ваше фактическое имя не является неблагозвучным или труднопроизносимым. В соответствии со ст. 222 Кодекса о браке и семье оснований к перемене собственного имени нет. Но это не значит, что у вас нет права на обращение в отдел загса райисполкома с письменным заявлением о перемене имени. Разрешение о перемене фамилии, собственного имени, отчества может быть дано лишь в тех случаях, если для этого есть уважительные причины. Возможно, во всех ваших официальных документах вы и указаны не как Ирина, а как Арина, и всю свою сознательную жизнь прожили под этим именем. Обращайтесь на прием в удобное для вас время, после изучения обращения будет принято соответствующее решение.

Можно ли расторгнуть брак в отделе загса, не обращаясь в суд? В какие сроки производится данная процедура?

– С 1 января 2013 года органы загса наделены полномочиями расторгать брак по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (ст. 351 «Расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния» Кодекса о браке и семье). Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» срок рассмотрения заявления составляет не менее месяца и не позднее двух месяцев со дня его подачи. При этом уплачивается госпошлина в размере 4-х базовых величин за регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств.

Светлана МЕДВЕДЕВА