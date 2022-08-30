Для проезда на мероприятия Дня письменности 3 и 4 сентября в направлении Гомель – Добруш и обратно назначено шесть дополнительных поездов.



Их можно будет легко определить даже по внешнему виду, так как они оформлены в стилистике Дня письменности. Особенность маршрута еще и в том, что он безостановочный, а время в пути займет всего 25 минут, вместимость – 280 посадочных мест. Как рассказал заместитель начальника Гомельского отделения БЖД Илья Беленький, первый стилизованный поезд отправится с первого пути железнодорожного вокзала в Гомеле в 9.45. Последний – в этот же день в 22.45. Это позволит гостям успешно вернуться в областной центр после салюта.

Билеты можно купить в кассах и автоматах вокзала, а также в вагоне у кассира. На вокзале разместят расписание, а со 2 сентября там же каждые полчаса будет озвучиваться информация о дополнительных маршрутах. Помимо брендированного поезда из Гомеля в Добруш и обратно будет курсировать и пригородный поезд по страндартному расписанию.

Но это еще не все. Для удобства гостей праздника организуют дополнительные автобусы, которые будут забирать людей с железнодорожной станции в райцентре, а также подвозить к ней. Планируется, что на это направление выделят два больших и комфортных электробуса.

Как пояснил заместитель генерального директора по перевозкам ОАО “Гомельоблавтотранс” Николай Коноплицкий, городской транспорт будет работать по стандартному расписанию, но увеличат его вместимость. Однако если возникнет необходимость, в оперативном режиме введут дополнительные рейсы. Два автобуса будут брендированными. Городской транспорт будет работать до окончания праздника.

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