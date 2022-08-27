25 августа в центре культуры и искусства нашего района прошло праздничное мероприятие, посвященное юбилейной дате. Основному торжеству предшествовал ряд культурных событий и встреч.

Картинная галерея и Буда-Кошелевская детская школа искусств возобновили добрую традицию и организовали пленэр. На этот раз его участниками стали юные художники. Пейзажи с видами галереи, выполненные воспитанниками школы искусств, стали частью экспозиции на время проведения торжеств.

На прошлой неделе, 15 августа, исполнилось 106 лет со дня рождения Евсея Моисеенко. На днях очередную годовщину отпраздновала картинная галерея его имени. Эти даты стали знаковыми не только для истории нашего района и его жителей, но и, в первую очередь, для самых близких людей Евсея Евсеевича. Вместе с директором историко-культурного центра Светланой Авсянниковой «Авангард» побывал в Уваровичах, чтобы пообщаться с племянниками живописца и узнать, каким именитый художник, талант которого получил признание на всесоюзном и мировом уровне, был в кругу родных, когда над ним не довлел ореол славы и известности.

– Каждое лето он приезжал домой на несколько дней, чтобы увидеться с семьей, – вспоминает племянник живописца архитектор Сергей Моисеенко. – Для нас, детей, это было особенное и долгожданное событие: Евсей водил нас купаться, собирать грибы, просто гулять в окрестностях Уваровичей. Во время прогулок мы практически не разговаривали, он все время о чем-то думал и делал зарисовки. Дядя был довольно замкнутым и немногословным. Я не помню, чтобы он когда-нибудь собирал шумные компании, разве что со стариками любил поговорить. Но мне импонировали эти молчаливые прогулки: с ним было интересно и комфортно, в словах не было необходимости.

– Во время зимних каникул тетка возила нас в гости к Евсею и Ивану (брат художника) в Ленинград. Одно из ярких детских воспоминаний о том, как в каждый приезд он в мастерской отмечал наш рост и возле засечек писал: Сергей и Валя. Мы всегда ходили на экскурсии, на каток, гуляли по городу, – подключается к беседе Валентина, племянница художника. – Евсей всегда поддерживал семью, мы действительно были за ним как за каменной стеной. Наш дядька выглядел сурово и неприступно. Признаюсь, в детстве иногда даже побаивалась его, но всегда знала, что он меня очень любил. Евсей не был горделивым, для него были все равны: и нищий, и богатый. А в профессиональных вопросах был крайне принципиален: возмущался самой мысли, что бездарность, используя связи и деньги, может обучаться наравне с талантливыми студентами. – Действительно, в профессии Евсей Моисеенко был очень требовательным к себе и окружающим, – рассказывает жена Сергея Елена Стоянова. – Мы с мужем учились на архитектурном отделении, но, как и многие студенты, посещали публичные защиты дипломов у именитых преподавателей. Так вот, молчаливый Евсей мог при необходимости хлопнуть рукой по столу и прервать пустые разговоры рецензентов. Он был просто непререкаемым авторитетом в питерской школе, вершиной. А для студентов он стал легендой еще при жизни.

«Картинная галерея – это самое прекрасное место, которое есть в Буда-Кошелево». Кристина Афанасенко, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома

По мнению Сергея, Евсей Моисеенко был в какой-то мере заложником сложившегося образа. Многим казалось, что он слишком суровый и не располагающий к контакту. Но стоило только заговорить с ним – и вся эта отстраненность уходила.

– У него была очень хорошая, добрая и теплая улыбка, – вспоминает Елена. – Как-то в Минске нам довелось пообщаться с искусствоведом Надеждой Усовой, которая, будучи студенткой академии художеств, однажды решилась подойти к Евсею и рассказать, что она из Гомеля, практически землячка. И ее просто ошеломило то, насколько он расцвел, заулыбался, начал расспрашивать обо всем. Удивительный был человек. Поражает то, каким сильным было желание стать художником в этом 15-летнем подростке из глухой деревни, что он ради достижения своей цели не побоялся без каких-либо средств уехать в Москву, в неизвестный большой мир.

– Когда речь идет о Евсее Моисеенко, я всегда говорю, переиначив известное выражение: на что родился, на то и пригодился, – продолжает Сергей. – Он действительно был самородком. Иногда даже не верится, что с этим легендарным человеком меня объединяли 28 лет жизни.

«Пусть на вашем пути встречаются люди, готовые поддержать, направить и помочь расширить горизонты. Для нас в свое время такую роль сыграли ученики Евсея Евсеевича. Если стремиться к своей цели, такие люди обязательно появятся».

Председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева

В среду, 24 августа, в картинной галерее ветеранский актив нашего района встречал гостей из Светлогорска. В диалоговой площадке, посвященной Году исторической памяти, приняли участие ветераны войны и труда и приглашенные эксперты. Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, обращаясь к гостям от лица руководства района, подчеркнула особую роль тех людей, которые не понаслышке знают, кто и какой ценой много лет назад завоевал мир на этой земле: «Именно ваше поколение может наиболее конструктивно донести молодежи правду о тяжелых испытаниях военного и послевоенного времени».

Эти слова нашли свое подтверждение в выступлениях наших гостей. Заместитель председателя совета ветеранов труда Светлогорской ТЭЦ Валентина Завадская отметила: «Нам действительно есть что рассказать, ведь разруху восстанавливали мы. И посмотрите, сколько нам удалось сделать. Мы возвели предприятия, отстроили красивый и яркий город».

Особое впечатление на всех присутствующих оказали пронзительные стихи о военном детстве, которые прочел наш поэт Борис Адашкевич, вложив в эти слова всю боль, страдания и ужас, которые ему пришлось испытать на личном опыте.

Слова признательности и пожелания здоровья, благополучия и мира нашим гостям из Светлогорска также адресовали военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и ветеран труда, член президиума райсовета ветеранов Галина Михальцова.

«Это место, где приобщают к высоким идеалам искусства, учат культуре поведения».

Протоиерей Сергий Пешко

А уже 25 августа в уютном зале картинной галереи им. Е.Е. Моисеенко состоялось праздничное мероприятие в честь юбилея.

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, вручая Светлане Авсянниковой благодарность за вклад в культурное и духовное развитие населения нашего района, подчеркнула: «Картинная галерея – это не только выставочное пространство, но и место духовного роста, где подрастающее поколение может прикоснуться к прекрасному, приобщиться к нему. Пусть фонды галереи и далее пополняются работами наших именитых земляков и местных художников».

Воспоминаниями об открытии галереи и той большой многолетней работе, предшествовавшей этому событию, с присутствующими поделились те, кто стоял у истоков и внес неоценимый вклад в развитие центра культуры и искусства нашего района: профсоюзный лидер Татьяна Бурнышева и первый директор картинной галереи Ольга Новикова. Поздравления и слова благодарности в адрес директора историко-культурного центра, бывших и настоящих сотрудников галереи прозвучали от племянника Евсея Евсеевича архитектора Сергея Моисеенко, представителей общественных организаций и постоянных посетителей.

Протоиерей Сергий Пешко преподнес в дар галерее искусно оформленную икону, предложив разместить ее при входе, дабы она напоминала каждому входящему, что это храм искусства, а также анонсировал открытие в стенах галереи постоянной экспозиции, посвященной Герою Беларуси – митрополиту Филарету.