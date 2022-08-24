В КГК Гомельской области подведены итоги вступительной кампании в учреждениях среднего специального образования региона

В Комитете государственного контроля Гомельской области подведены итоги контроля вступительных испытаний

в учреждениях среднего специального образования области.

В этом году прием учащихся осуществляли 24 учреждения среднего специального образования области. В среднем на одно место претендовало 1,3 человека. Самыми востребованными стали специальности художественного профиля, IT-направления

и медицинские. Так, конкурс на бюджетные места на основе общего базового образования в УО «Гомельский государственный художественный колледж» по специальности «Живопись» составил

9 человек на место, «Дизайн» – 8,25 человек, в УО «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж» по специальности «Программное обеспечение информационных технологий» –

3 человека, в УО «Гомельский государственный медицинский колледж» по специальностям «Зуболечебное дело» и «Лечебное дело» на основе общего среднего образования – 2,8 и 2,1 человека.

По итогам вступительной кампании на бюджетную форму обучения зачислено 2984 человека, платную –1530 человек.

Вступительная кампания прошла без нарушений, обеспечены равные возможности для всех поступающих, защита их законных прав и интересов.