Семилетний Матвей Шилун из Минска при родах получил серьезную травму позвоночника. Позже мальчику поставили диагноз ДЦП. Он не ходит, не сидит самостоятельно. Чтобы добраться в сад, на реабилитацию, выехать на прогулку необходима специализированная коляска. Приобрести ее мама мальчика Анастасия Вячеславовна не может. Поэтому обратилась в Центр помощи «Вера».

Беременность, как по учебнику, и травма при родах

Анастасия Вячеславовна ждала двойню. Беременность, по ее словам, протекала хорошо. «Буквально, как по учебнику. Никаких предпосылок к тому, что произошло, не было», — вспоминает мама.

Но на 28-й неделе Анастасия Вячеславовна родила двоих сыновей. При родах один из детей получил травму позвоночника. С первых дней жизни было заметно, что с Матвеем что-то не так. Он отставал в развитии от брата Даниила.

«Выяснилось, что из-за родовой травмы три позвонка не стояли на месте, они пережимали сосуды, мешали снабжению мозга кислородом», — вспоминает Анастасия Вячеславовна.

Когда Матвею было около года, врачи поставили диагноз – ДЦП. Мама не сдавалась, реабилитацию проходили не только в Беларуси, но также в клиниках и центрах Польши и России. «В Санкт-Петербурге специалист смог поставить позвонки на место. Но, к сожалению, Матвей не ходит, не сидит, не говорит. Его развитие на уровне 7-8 месячного ребенка. При этом сын все понимает, общается со мною глазами», — говорит она.

Перемещается Матвей только на коляске. Но мальчик растет, он уже выше 130 см, и в детскую коляску попросту не помещается.

Любит общение и компанию

Анастасия Вячеславовна делает для сына все возможное. Одна комната в квартире полностью отведена под создание специальной среды для Матвея, чтобы мальчик мог развиваться через игры. Есть сухой бассейн, модули для развития моторики, специальная мебель.

«Но Матвей очень любит компанию, обожает, когда рядом есть люди, происходит что-то интересное. Мы посещаем специальную группу в детском саду, где с сыном работает дефектолог, а сам Матвей получает столь важное для него общение с детьми. А еще он любит бывать на свежем воздухе», — рассказывает мама.

Но к детскому саду приходится добираться на общественном транспорте. И делать это без специальной коляски для ребенка с ДЦП становится все сложнее и сложнее. Также непросто из-за этого посещать занятия реабилитационные занятия и выезжать на прогулки.

Сохранить, что есть

«Коляска – это ноги Матвея. Без нее он будет заперт в четырех стенах», — подчеркивает Анастасия Вячеславовна.

Реабилитация Матвея продолжается. Но сейчас, по словам мамы, основные усилия концентрируются на том, чтобы не навредит ребенку, сохранить то, что было наработано за предыдущие годы. И здесь лучшим помощником будет именно специализированная коляска.

«Часть мышц у Матвея неразвиты, а другие постоянно находятся в тонусе, поэтому очень важно правильно, комфортно и безболезненно расположить ребенка. Зафиксировать так, чтобы не навредить ему и избежать деформации тела», — говорит Анастасия Вячеславовна. В обычной прогулочной детской коляске такой возможности нет. Для этого нужен дорогостоящий специализированный транспорт для детей с ДЦП.

Матвею необходима коляска Thomashilfen Swifty стоимостью 389450 рос.руб. (16769 бел.руб. по курсу НБ РБ на 01.08.2022). Анастасия Вячеславовна в одиночку воспитывает двоих сыновей, много средств уходит на реабилитацию Матвея, поэтому у нее нет возможности приобрести дорогостоящий транспорт. Мама мальчика обратилась в Центр «Вера». Поможем Матвею вместе!

Поддержать Матвея можно любым удобным способом, совершив пожертвование на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – Шилун Матвей:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Шилун ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Шилун 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!