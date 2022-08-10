Белорусские дипломаты посетили городской округ Вэйхай китайской провинции Шаньдун. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Пекине.

Во время посещения советник-посланник посольства Дмитрий Коваленок провел встречу с секретарем Вэйхайского комитета КПК Янь Цзяньбо, на которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Под руководством заместителя губернатора провинции Шаньдун Цзян Чэн в качестве почетных гостей делегация посольства приняла участие в церемонии открытия Второй ярмарки импортных товаров, организованной Народным правительством этого города. На экспозиции усилиями посольства совместно с компанией Qingdao Apsaras Trading Co., Ltd. (КНР) был представлен белорусский национальный павильон, в том числе с реализацией шоколада «Коммунарка» и «Спартак». Белорусская продукция пользовалась спросом у участников ярмарки.

Кроме того, была проведена встреча с Ассоциацией импортеров Вэйхая, руководством компании Shandong Xindadong Co., Ltd., председательствующей в ассоциации, а также ее членами, заинтересованными в бизнес-сотрудничестве с белорусскими производителями. Стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях межрегионального сотрудничества, обсудили практические вопросы торговли и логистики. Делегация также провела презентацию экспортного потенциала Беларуси, обозначив преимущества инвестиционного климата республики.

Вэйхай — городской округ и крупный морской порт провинции Шаньдун. Население округа составляет более 2,9 млн человек. В округе развиты легкая промышленность, торговля, рыболовство. Это один из крупнейших туристических центров восточного Китая. В 2003 году ЮНЕСКО удостоило его звания как наиболее благоприятного города для жизни человека.