Сегодня на базе гимназии райцентра прошли семейные спортивные старты «В единстве наша сила».

Мамы, папы и дети проходили различные спортивные коллективные испытания на время, делились радостными эмоциями, соревновались в быстроте реакции, умении работать в команде. Всего участие приняли 9 команд со всей Будакошелевщины.

Судило команды компетентное жюри, в которое вошли заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович, председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская.

По итогам соревнований заслуженное третье место заняла семья Новиковых, серебро семейных стартов присудили семье Ацаевых. Победителями соревнований стала семья Азарушкиных, став двукратным чемпионом. Дипломами участников награждены семьи Данюк, Погребных, Горбачевских, Лукьянцевых, Соколовых и Палубец. Победители и участники семейных стартов получили дипломы участников от районного исполнительного комитета и призы от районных организаций ОО «БСЖ» и «Белая Русь». Организаторами мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и гимназия райцентра.

Фоторепортаж с места событий.