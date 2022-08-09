29 июля в 16:30 в оперативно-дежурную службу ОВД Буда-Кошелевского райисполкома поступило сообщение о том, что по реке Днепр вблизи д. Смычек Буда-Кошелевского района обнаружен труп женщины. В ходе опроса было установлено, что семейная пара отмечала день рождения мужа на берегу реки Днепр, употребляли спиртное. После празднования супруг отправился спать, а женщина решила искупаться. Выплыть самостоятельно гражданка уже не смогла.

В соответствии с Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета №282 от 28 марта 2022 г. «О подготовке мест отдыха у воды к купальному сезону», река Днепр относится к запрещенным для купания местам.

По оперативным данным ОСВОД с начала года на 02.08.2022г. в Гомельской области от утопления погибло 30 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Спасено 40 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 1174 отдыхающих, в том числе 109 несовершеннолетних.

Заместитель начальника РОВД по ИРиКО Андрей Шейман напоминает, что законодательством предусмотрена административная ответственность за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов, в соответствии со статьей 24.42 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрен штраф в размере от одной до трех базовых величин.

За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, в том числе в местах массового отдыха граждан, либо появление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь с наложением штрафа до восьми базовых величин, в случае повторного совершения в течение года – от двух до пятнадцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.