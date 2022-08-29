Курсирование дополнительных поездов региональных линий
03.09.2022
|№ д/п
|Сообщение
|Отправление
|Прибытие
|Гомель — Добруш
|7052
|Гомель-Добруш
|09-45
|10-10
|7054
|Гомель-Добруш
|11-20
|11-45
|7056
|Гомель-Добруш
|12-50
|13-15
|7058
|Гомель-Добруш
|15-20
|15-45
|7060
|Гомель-Добруш
|17-15
|17-40
|7062
|Гомель-Добруш
|19-14
|19-39
|Добруш-Гомель
|7051
|Добруш-Гомель
|10-35
|11-00
|7053
|Добруш-Гомель
|12-05
|12-30
|7055
|Добруш-Гомель
|13-55
|14-20
|7057
|Добруш-Гомель
|16-15
|16-40
|7059
|Добруш-Гомель
|18-05
|18-35
|7061
|Добруш-Гомель
|22-45
|23-10
Поезда курсируют без остановок
04.09.2022
|№ д/п
|Сообщение
|Отправление
|Прибытие
|Гомель — Добруш
|7050
|Гомель-Добруш
|07-45
|08-10
|7052
|Гомель-Добруш
|09-45
|10-10
|7054
|Гомель-Добруш
|11-20
|11-45
|7056
|Гомель-Добруш
|12-50
|13-15
|7058
|Гомель-Добруш
|15-20
|15-45
|7060
|Гомель-Добруш
|17-15
|17-40
|7062
|Гомель-Добруш
|19-14
|19-39
|Добруш-Гомель
|7049
|Добруш-Гомель
|08-25
|08-50
|7051
|Добруш-Гомель
|10-35
|11-00
|7053
|Добруш-Гомель
|12-05
|12-30
|7055
|Добруш-Гомель
|13-55
|14-20
|7057
|Добруш-Гомель
|16-15
|16-40
|7059
|Добруш-Гомель
|18-05
|18-35
|7063
|Добруш-Гомель
|20-20
|20-45
Поезда курсируют без остановок
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДА
|№ д/п
|Сообщение
|Отправление
|Прибытие
|Гомель — Добруш
|6070
|Гомель-Добруш
|05-18
|05-57
|6072
|Гомель-Добруш
|07-20
|08-03
|6074
|Гомель-Добруш
|17-53
|18-33
|Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам
|Добруш-Гомель
|6071
|Добруш-Гомель
|06-12
|06-50
|6073
|Добруш-Гомель
|08-32
|09-11
|6075
|Добруш-Гомель
|19-00
|19-42
|Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам
Стоимость проезда по маршруту Гомель – Добруш на поезде региональных линий экономкласса составляет:
— полный проездной документ – 87 копеек
— льготный проездной документ – 44 копейки
Дети до 7 лет проезжают бесплатно.