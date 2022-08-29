Курсирование  дополнительных поездов  региональных линий 

03.09.2022 

№ д/п          Сообщение Отправление Прибытие
                                  Гомель — Добруш
7052 Гомель-Добруш 09-45 10-10
7054 Гомель-Добруш 11-20 11-45
7056 Гомель-Добруш 12-50 13-15
7058 Гомель-Добруш 15-20 15-45
7060 Гомель-Добруш 17-15 17-40
7062 Гомель-Добруш 19-14 19-39
       
                                   Добруш-Гомель
7051 Добруш-Гомель 10-35 11-00
7053 Добруш-Гомель 12-05 12-30
7055 Добруш-Гомель 13-55 14-20
7057 Добруш-Гомель 16-15 16-40
7059 Добруш-Гомель 18-05 18-35
7061 Добруш-Гомель 22-45 23-10
       

Поезда курсируют без остановок

04.09.2022 

№ д/п          Сообщение Отправление Прибытие
                                  Гомель — Добруш
7050 Гомель-Добруш 07-45 08-10
7052 Гомель-Добруш 09-45 10-10
7054 Гомель-Добруш 11-20 11-45
7056 Гомель-Добруш 12-50 13-15
7058 Гомель-Добруш 15-20 15-45
7060 Гомель-Добруш 17-15 17-40
7062 Гомель-Добруш 19-14 19-39
       
                                   Добруш-Гомель
7049 Добруш-Гомель 08-25 08-50
7051 Добруш-Гомель 10-35 11-00
7053 Добруш-Гомель 12-05 12-30
7055 Добруш-Гомель 13-55 14-20
7057 Добруш-Гомель 16-15 16-40
7059 Добруш-Гомель 18-05 18-35
7063 Добруш-Гомель 20-20 20-45
       

Поезда курсируют без остановок

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДА

№ д/п          Сообщение Отправление Прибытие
                                  Гомель — Добруш
6070 Гомель-Добруш 05-18 05-57
6072 Гомель-Добруш 07-20 08-03
6074 Гомель-Добруш 17-53 18-33
  Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам
 
                                   Добруш-Гомель
6071 Добруш-Гомель 06-12 06-50
6073 Добруш-Гомель 08-32 09-11
6075 Добруш-Гомель 19-00 19-42
  Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам
 

Стоимость проезда по маршруту Гомель – Добруш на поезде региональных линий экономкласса составляет:

— полный проездной документ – 87 копеек

— льготный проездной документ – 44 копейки

Дети до 7 лет проезжают бесплатно.