Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» уверенно держат заданную планку и ведут свой отсчет намолотам.

Сегодня сразу шесть экипажей и один водитель на отвозке зерна пополнили число тысячников хозяйства. Поздравления им адресовали глава района Анатолий Гапоник, руководство сельхозпредприятия и профсоюз.

Обращаясь к лидерам уборочной кампании, Анатолий Гапоник отметил, что именно от них, простых сельских тружеников, зависит не только будущее их сельхозпредприятия, но и продовольственная безопасность всей страны. Хлеборобы вкладывают в урожай немало сил, стараний и времени. Высокие намолоты – это общий успех людей, сопричастных к этому важному делу.

Слова благодарности звучали в адрес комбайнеров-тысячников Андрея Назаренко и Андрея Хрупкина, Владимира Абраменко и Сергея Свердлова, Сергея Козлова и Григория Макеева, Руслана и Владимира Ласуновых, Игоря Головнина и Петра Астаповича, молодежного экипажа Андрея Гусарова и Кирилла Поплавного, а также водителя Михаила Филиппова. Приятным бонусом к высоким намолотам для передовиков стали дипломы, подарки и денежные сертификаты.

Следует отметить, что экипаж в составе Андрея Гусарова и Кирилла Поплавного стал вторым и в районе, и в хозяйстве. В тандеме они работают впервые.

– На моем счету это уже седьмая уборочная кампания, а вот мой напарник в жатве новичок. Уверен, для него это хороший старт и отличная мотивация на будущее. Может быть, и в следующем году в таком составе выйдем в поле, – делится старший комбайнер Андрей Гусаров.

При этом он подчеркивает, что нет такого хлебороба, который бы не хотел намолотить 1000 тонн. Кстати, свою маленькую победу в битве за урожай он посвящает любимым супруге и детям, а их у Андрея уже трое. И они по праву могут гордиться своим отцом. А как только закончится горячая страда, он с удовольствием будет уделять им внимание, ведь сейчас приходится рано вставать и поздно возвращаться домой.

Бок о бок сейчас трудятся братья Руслан и Владимир Гусаровы. Второй сезон подряд Владимир на время отпуска, а работает он на производстве, идет помощником комбайнера к брату.

– Мы готовы подставить друг другу плечо не только в жизни, но и в работе. Понимаем друг друга с полуслова. Да и выполнять одно общее дело с близким человеком гораздо приятнее, – отметил Руслан.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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