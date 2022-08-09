Рыболовы-любители не должны забывать о том, что согласно пункта 38 Правил любительского рыболовства, утвержденных Указом Президента № 284 от 21 июля 2021 года, запрещается рыболовство с судов в темное время суток.

В тех же Правилах дается определение понятию термина темное времени суток: «темное время суток – период времени, течение которого начинается спустя один час после захода солнца и заканчивается за один час до его восхода».

Данный запрет распространяется на все виды ловли и все виды судов без исключений. Нарушителям данного запрета грозит штраф, не исключена конфискация снастей и самого судна. Помните об этом и делитесь данной информацией с другими рыболовами!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.