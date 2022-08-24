Церемония вручения государственных наград состоялась 24 августа во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги в воинской службе и высокий профессионализм главой государства награждены три десятка военнослужащих и представителей силовых структур: Министерства обороны, МВД, Госпогранкомитета, Комитета госбезопасности, Службы безопасности Президента.

Как отметил глава государства, эти люди были на острие в очень непростые для страны времена. Высокие награды сегодня же получили и ряд гражданских лиц, проявивших решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в стране в августе и осенью 2020 года. «Все дальше вглубь истории уходят события тех незабываемых для нас с вами, памятных, можно сказать, дней 2020 года. Мы все больше и больше задаемся вопросом: так что это было на самом деле? Оценка тем событиям дана. И не цель моя сегодня повторяться. Скажу только одно. Как и человек от рождения, так и любой народ пишет свою историю. И спустя некоторое время, оглядываясь назад, с сожалением или гордостью констатируем факты своей жизни, — отметил Александр Лукашенко. — У кого-то были страницы не очень. Кто-то гордится прожитыми годами. Точно так и наш белорусский народ, вообще народы в истории дают оценки прожитому».

Президент констатировал, что с этой точки зрения ничего хорошего 2020 год в связи с этими событиями не добавил. «Но белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Это достойно того. И если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелые август и сентябрь, но мы выстояли, этой страницей с этой точки зрения мы можем гордиться», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратился к участникам церемонии: «Прежде всего хочу поблагодарить наших людей. И прежде всего всех вас. Все практически вы здесь люди военные. Мы выстояли прежде всего благодаря мужеству, стойкости — вашим этим добрым и хорошим качествам. Мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что должны сделать свою работу. Защитить свою страну, защитить мир и покой наших граждан, для чего мы — органы власти, военные и рядом с нами люди стоящие — предназначены».

Александр Лукашенко подчеркнул, что исключительно благодарен этим людям. Он рассказал, что после тех событий поручил отметить заслуги всех ребят, которые насмерть стояли на улице, были травмированы, в том числе очень серьезно, но не отступили.

«Всех найти, пусть это будут тысячи-тысячи людей, и наградить. Но, может быть, мы кого-то пропустили, не заметили. Всякое бывает, жизнь сейчас сложная. Их надо найти — всех тех, кто был с нами на баррикадах, кто стоял в те августовские, сентябрьские дни, защищая нашу мирную жизнь. Даже если они сегодня убирают хлеб на комбайнах, уволившись из рядов Вооруженных Сил. Мы это сделаем», — сказал Президент.

Он отметил, что, как всегда бывает, тех, кто рядом, порой не замечаешь, кажется, что так и должно быть. «Так и должно быть. Те, кто рядом, те идут, не оглядываясь, выполняя приказ. Думаю, настало время вернуть долги», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко вручил заслуженные награды участникам церемонии. Однако список награжденных гораздо шире. В указе, подписанном Президентом, порядка сотни человек. Всем им высокие заслуженные награды в ближайшее время по поручению Президента вручат премьер-министр, госсекретарь Совбеза и глава Администрации Президента.

БелТА