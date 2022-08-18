Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетщает производственный кооператив имени В.И. Кремко, сообщает БЕЛТА.

В центре внимания, естественно, вопросы продолжающихся полевых работ, уборочной кампании в стране и регионе.

Производственный кооператив имени В.И. Кремко — современное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, отвечающее задачам рационального развития производственных сил и совершенствования производственных отношений на селе в условиях рыночной экономики. На территории хозяйства расположен 21 населенный пункт, в которых проживает почти 2,3 тыс. человек. Кооператив неоднократно был победителем различных соревнований районного, областного и республиканского уровней. Неоднократно, в том числе и в 2021 году, был занесен на республиканскую Доску почета.

Глава государства отметил, что по пути в Гродненский район, в том числе с борта вертолета, он имел возможность оценить состояние дел. «Тут, конечно, отдыхать надо», — сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для профильных министров и вице-премьера это образец, каким должно быть сельское хозяйство в Беларуси. «Надо просто повторить то, что здесь есть», — заметил глава государства.

Вместе с тем по приезде в Гродненский район Президент, как он выразился, начал с плохого. «По-моему, вы немножко не справляетесь с уборкой соломы и дискованием почвы — лущением стерни, — сказал он. — Вижу, что вы готовите почву для посева озимых в целом в западной Беларуси. Желательно, чтобы больше было подготовлено почвы под посев озимых. Когда готова почва, тогда в любой момент кнопку нажал, выехал механизатор и посеяли. Главное — делать все вовремя», — сказал он.

Но в целом глава государства похвалил местных аграриев. «Идеальная работа. Здесь вы просто молодцы. И люди здесь ответственные, руководители крепкие», — подчеркнул Президент.