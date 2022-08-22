Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу сохранять существующие рынки сбыта продукции и осваивать новые. Об этом он заявил на встрече с недавно назначенным заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что вопросом номер один для Совета Министров остается развитие импортозамещения: «Об этом много говорим, что-то начали делать. Беда нас заставила, эти санкции заниматься импортозамещением».

«Я уже говорил о том, что не надо отбрасывать никакие рынки, — продолжил белорусский лидер. — Можем работать на западе — будем работать на западе, на юге, севере, востоке — где только мы нужны, нужна наша продукция, везде надо работать. Мы что, экономику гигантскую имеем, как Россия? Нет. Экономика компактная. То, что производим, нужно, везде нужно: и продовольствие, и удобрения минеральные, особенно сейчас. Чтобы голода не допустить, и Запад будет покупать эти удобрения. А это рядом. Поэтому ни от каких рынков отказываться не надо».

Перспективными могут быть и такие далекие страны, как, например, Зимбабве, считает белорусский лидер. «Это уникальный край, страна, — отметил он. — И в таких странах вы сможете работать, где тоже проблем хватает. Всю жизнь душили Зимбабве санкциями. Наверное, золото, алмазы покоя не дают некоторым западным руководителям».

Белта