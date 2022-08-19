Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брестскую область, сообщает БЕЛТА.

В Пружанском районе глава государства посетит ОАО «Журавлиное». Помимо докладов о ходе сельхозработ и социально-экономическом развитии региона, Александр Лукашенко ознакомится с различными сортами и гибридами рапса, продукцией, производимой из семян этого растения. В центре внимания также будет технология возделывания данной культуры, сев озимых. Главе государства также представят образцы отечественных сеялок.

Планируется, что традиционно глава государства ознакомится и с условиями эксплуатации, содержания и ремонта сельхозтехники.

Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал важность рапса для развития сельского хозяйства. Это ценная масличная и кормовая культура, источник высококачественного растительного масла и кормового белка.

«Рапс — это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих бешеных санкций Европа просит: «Дайте рапсовое масло!» Надо выходить на миллион (тонн урожая. — Прим. БЕЛТА). Мы уже сегодня больше 700 тыс. (имеем. — Прим. БЕЛТА). Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если так технологически хозяйствовать, мы будем иметь миллион», — сказал Президент в июне во время рабочей поездки в Шкловский район.

Накануне во время рабочей поездки в Гродненский район главе государства доложили, что урожай семян рапса в нынешнем году составит порядка 800 тыс. т.

За последнее время Александр Лукашенко совершил ряд рабочих поездок, посвященных развитию сельского хозяйства. Накануне в Гродненской области главной темой было садоводство. В Смолевичском районе подробно рассмотрели работу ученых в сфере семеноводства. В Мядельском районе Президент ознакомился с опытом создания новых хозяйств на неиспользуемых землях и оборудованием машинного двора под современные требования. Еще ранее в Слуцком районе звучала тема молочного животноводства и строительства молочно-товарных комплексов. В ходе посещений подробно обсуждались и многие другие вопросы социально-экономического развития как в региональном, так и республиканском масштабе.