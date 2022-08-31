Сегодня заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова провела встречу с населением Липиничского сельсовета. Людмила Адамовна проинформировала сельчан о социально-экономическом развитии как Будакошелевщины, так и Гомельской области в целом. Подробно остановилась на ряде актуальных вопросов: проведения уборочной кампании, готовности учреждений образования к новому учебному году, организации школьных линеек. В ходе встречи также обсудили тему безопасного времяпрепровождения и занятости несовершеннолетних в летний период.

Сельчане поднимали проблемы в части грейдирования дорог, работы водопроводной системы и другие.

Каждый, кто пришел на встречу, имел возможность высказать свое мнение по тому или иному вопросу, в том числе, и в частном порядке.