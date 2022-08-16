В Беларуси изменятся маршруты и график некоторых поездов с 22 по 31 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В связи с производством плановых ремонтных работ по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную в период с 22 по 31 августа 2022 года изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель — Минск, Гомель — Витебск — Полоцк, Гомель — Могилев, Гомель — Гродно, Гомель — Брест и Гомель — Калинковичи.

Отдельные поезда будут следовать измененным расписанием.

Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса.

Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом. Некоторые поезда отменены.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия, других изменениях в расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также по единому номеру 105 контакт-центра БЖД.