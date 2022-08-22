Национальный статистический комитет Беларуси уже ведет подготовку к следующей переписи населения. Об этом рассказала на пресс-конференции председатель Белстата Инна Медведева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь придерживается международного подхода к проведению переписи населения раз в 10 лет. В истории суверенной Беларуси перепись проведена уже три раза. В 2019 году она была безбумажной и проводилась комбинированным методом. «Это значит, что для предзаполнения и перепроверки данных использовалась информация из регистра населения и реестра адресов, так как только в регистре размещаются неполные данные. К примеру, там отсутствует информация о детях, рожденных до 2013 года, если они не получили паспорт, а также о взрослых лицах, которые получили образование в СССР. То есть для того, чтобы получить информацию о поле, возрасте, образовании, семейном положении, миграционной активности, занятости, комбинированный метод является самым качественным источником информации. К тому же он используется для разработки всех социально-экономических, демографических прогнозов в стране», — рассказала Инна Медведева.

По словам руководителя ведомства, Белстат уже ведет работу по подготовке к следующей переписи населения. «Нам интересен опыт регистровых и реестровых переписей, но те страны, которые их проводили, сталкивались с определенными сложностями. Эти переписи очень хорошо срабатывают в небольших государствах, к примеру, Сингапуре. В достаточно больших странах такой метод не дает получить качественную информацию. Поэтому у государств, в которых население переписывалось именно так, были проблемы с цифрами по домохозяйствам и семейному положению. Собрать такую информацию невозможно, если в регистре есть данные только о зарегистрированных гражданах», — пояснила она.

Председатель добавила, что Беларусь работает совместно с Европейской конференцией статистиков, а сотрудник Белстата входит в состав рабочей группы, которая готовит рекомендации по проведению следующей переписи.

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