В Беларуси во время уборочной кампании проходят месячники по безопасности труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Самые масштабные механизированные и разноплановые работы в сельском хозяйстве связаны с уборкой зерновых и льна. Для их проведения привлекается большое количество техники и людей. Однако не всегда используемые сельскохозяйственные машины и агрегаты отвечают требованиям безопасности, — сказал первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Олег Токун. — Чтобы в самый горячий сезон работники были в безопасности, Департамент государственной инспекции труда совместно с местными органами власти применяет дополнительные меры по профилактике производственного травматизма. Одна из них — месячники по безопасности труда, которые проводятся в июле — августе».

Мобильные группы в Гомельской области посетили 48 сельскохозяйственных организаций, выявили более 500 нарушений законодательства об охране труда, в Брестской области обследовано 80 организаций, выявлено около 900 нарушений.

Наиболее частые нарушения — неприменение или невыдача работникам средств индивидуальной защиты, отсутствие защитных ограждений движущихся и вращающихся частей оборудования и техники, выпуск на линию техники, не укомплектованной огнетушителями и медицинскими аптечками, непроведение работающим освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.