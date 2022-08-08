Оперативники уголовного розыска Буда-Кошелевского РОВД получили информацию о возможной причастности механизатора ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» к хищению урожая этого года. Ее решили сразу же проверить.

В сарае 58-летнего работника сельхозпредприятия правоохранители действительно обнаружили мешки с зерном. Сельчанин рассказал, что 18 мешков ячменя и 2 мешка овса насобирал за время уборочной. На местных складах с буртов уже высушенных зерновых насыпал понемногу и привозил домой.

780 кг зерна возвращено предприятию. В отношении мужчины проводится проверка, по результатам которой и будет дана правовая оценка его действиям.

По информации ОИОС УВД