В Беларуси правоохранители выявили более 350 правонарушений во время уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В регионах рейдовые группы проверяют сельхозтехнику, ее учет, укомплектованность машинно-тракторного парка и сохранность урожая. Милиционеры установили 95 преступлений и более 350 правонарушений в АПК. Как выяснилось, на отдельных сельхозпредприятиях технику хранят с нарушением и используют аварийные помещения. На обслуживаемых территориях обнаружены разбросанные запчасти, неисправное освещение и запорные устройства, отсутствуют заборы.

«Бесхозяйственность — одна из причин правонарушений. К примеру, в Гомельской области пресечены кражи около двух тонн зерна и почти полтонны комбикорма. А на мехдворе в Браславском районе выявили нарушение условий хранения лома металла», — отметили в МВД.

До конца уборочной рейдовые мероприятия продолжатся.