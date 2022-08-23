В июне из-за стабилизации ситуации с коронавирусом и переходом медучреждений страны на обычный режим работы так называемые ковидные надбавки для медицинских работников были отменены. Указом Президента были введены новые стимулирующие выплаты всем медработникам, сумма которых зависит от сложности и интенсивности работы специалиста. Их выплаты строго контролируются Минздравом. Такая информация опубликована на сайте ведомства .

Напоминаем, с апреля 2020 по июнь 2022 года работникам здравоохранения выплачивалась надбавка за работу в условиях ковидной инфекции как материальная компенсация за необходимость работы в экстремальных условиях на фоне распространения ранее неизвестного заболевания с потенциально высокой заболеваемостью и неизвестным риском летального исхода. Помощь инфицированным пациентам и, соответственно, ковидную надбавку получали около 40% белорусских медработников.

Остальные 60% медработников, которые оказывали медпомощь не инфицированным COVID-19 пациентам, также стали поднимать вопрос о повышении им заработной платы из-за повышенных нагрузок – перепрофилирования коек под COVID-19, необходимой ротации кадров, заболеваемости персонала и так далее.

В апреле-мае стабилизировалась эпидемиологическая ситуация и уменьшилось число пациентов с коронавирусной инфекцией. Это привело к тому, что только 7% медработников получали такую выплату. Например, в июне текущего года в поликлиниках Центрального района Минска ковидную надбавку получили 18 медработников (5 врачей и 13 средних медработников), что составило менее 2% от их общей численности.

Сейчас COVID-19 имеет установленные схемы диагностики, лечения и профилактики, позволяющие снизить потенциальную летальность от данного заболевания и, соответственно, уменьшить риск летального исхода для лиц, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусом.

Последствия пандемии заставили пересмотреть подходы к оплате труда работников здравоохранения. С 1 июля 2022 года отменена ковидная надбавка и установлена надбавка за работу в сфере здравоохранения всем медицинским работникам (врачам и средним медработникам). Так, например, заработная плата на ставку врача общей практики поликлиники в доковидный период составляла расчетно BYN 1300, а с 1 июля текущего года – BYN 1800 (надбавка BYN 500).

Отмечается, что ковидная надбавка продолжает учитываться при расчете среднего заработка работника. Зарплата медицинских работников, не получавших ковидные надбавки, выросла.

Например, надбавка за работу в сфере здравоохранения в зависимости от квалификационной категории составила:

врачу общей практики, врачу выездной бригады скорой медицинской помощи – BYN 445,10–541,49 ;

врачу терапевтического, педиатрического, хирургического профиля стационара – BYN 280,25–340,94;

врачу лабораторной, лучевой, ультразвуковой, функциональной диагностики, врачу-эпидемиологу, гигиенисту – BYN 262,40–319,52.

Заработная плата медицинских работников, получавших ковидные надбавки (при работе за полный месяц), стала меньше по сравнению с ковидным периодом, но увеличилась по сравнению с доковидным временем.

Так, например, заработная плата на ставку:

врача общей практики поликлиники в доковидный период составляла расчетно 1300 руб., в ковидный период – BYN 2300 (ковидная надбавка 1000 руб.), с 1 июля 2022 г. – BYN 1800 (надбавка BYN 500 руб.);

врач анестезиолог-реаниматолог стационара в доковидный период на ставку зарабатывал расчетно BYN 1500, работая в ковидной реанимации – BYN 4500, надбавка BYN 3000), с 1 июля 2022 г. – BYN 2200 (надбавка BYN 700);

медицинская сестра стационарного отделения в доковидный период на ставку получала расчетно BYN 800, работая в ковидном стационаре – BYN 2100, надбавка BYN 1300), с 1 июля 2022 г. – BYN 890 (надбавка BYN 90).

На увеличение заработной платы и выплату надбавок всем медработникам с 1 июля направлены бюджетные средства в размере, израсходованном на ковидные надбавки в прошлом году.

Минздрав продолжит работу по дальнейшему повышению заработной платы медиков. Надбавки отменены, но введены дифференцированные выплаты всем категориям медработников – от медсестер до работников реанимации.

Решение Президента коснулось всех специалистов здравоохранения. Сейчас Минздрав проводит мониторинг по профилям медспециальностей. Контролируется, чтобы все надбавки были выплачены, при этом должны быть сохранены все плановые надбавки, существовавшие ранее.

СБ