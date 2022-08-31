Министерство здравоохранения разработало постановление №83 от 9 августа 2022 года, которым утверждена Инструкция о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Инструкция предусматривает проведение диспансеризации взрослого и детского населения независимо от наличия и (или) отсутствия заболеваний, в том числе хронических или затяжных психических расстройств (заболеваний) с тяжелыми, стойкими или частично обостряющимися болезненными проявлениями.

Установлены группы диспансерного наблюдения, подлежащие диспансеризации: для взрослого населения — с 18 до 39 лет и с 40 лет и старше, для детского — с 0 до 1 года и с 1 года до 17 лет.

Определены цели проведения диспансеризации — проведение медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни, воспитания ответственности граждан за свое здоровье.

Инструкцией установлено, что в ходе диспансеризации медицинские работники анализируют медицинские документы пациента, проводят анкетирование пациентов для выявления факторов риска развития и признаков неинфекционных заболеваний, а также оценивают состояние здоровья пациента путем проведения медицинского осмотра. Есть возможность проведения цифрового анкетирования.

Для обеспечения доступности проведения диспансеризации, особенно в сельской местности, используются выездные формы работы, в том числе мобильные медкомплексы.

В случае проведения диспансеризации по месту работы (учебы, службы) и (или) других организациях здравоохранения для исключения дублирования медицинских осмотров и проведения медицинских вмешательств копия карты учета взрослого направляется в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства (месту пребывания) для приобщения ее к медицинской карте амбулаторного больного.

БелТА