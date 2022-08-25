Министерство культуры проводит два конкурса для кинематографистов. Об этом сообщает п ресс-служба ведомства.



Первый конкурс – режиссерские экспликации короткометражных студенческих фильмов. Творческое состязание проводится в трех номинациях: короткометражный фильм в неигровой форме по теме «Мой родны кут» (история малых городов, деревень, районных центров Беларуси); короткометражный фильм в игровой форме по теме «Первая любовь» и короткометражный фильм в игровой форме по теме «Городские легенды» (комедия, мистика, фольклор).

Заявку, режиссерскую экспликацию и сценарий (синопсис) необходимо представить по 10 октября на электронный адрес Министерства культуры (ministerstvo@kultura.by, 14-03@kultura.by). Отбор творческих концепций (режиссерских экспликаций) пройдет в форме очной защиты проектов в ноябре в ходе XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

Победители получат право осуществить производство фильма по своей режиссерской экспликации и сценарию в 2022–2023 годах. Финансирование будет вестись за счет средств республиканского бюджета.

Второй конкурс – синопсисы (сценарных заявок) фильма, посвященного легендарному белорусскому спортсмену минского футбольного клуба «Динамо» Александру Прокопенко. Заявку на участие в конкурсе, синопсис (сценарную заявку) можно присылать на электронный адрес Министерства культуры (ministerstvo@kultura.by) по 30 сентября. Победитель получит денежную премию в размере 100 БВ (сейчас 1 БВ – BYN 32), а также сможет заключить договор с Национальной киностудией «Беларусьфильм» на создание литературного сценария по синопсису, на основе которого будет снят фильм.

СБ