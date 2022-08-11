Минобороны пояснило, что за вспышки произошли на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа около 23.00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению», — отметили в пресс-службе военного ведомства.

Сообщается также, что пострадавших нет.