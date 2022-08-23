В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории некоторых районов Гомельской области, местные органы власти ввели временные запреты на посещение лесов. В связи с открытием охоты на пернатую и копытную дичь, охотники интересуются: можно ли охотиться в этих районах?

В этих случаях рекомендуется проводить охоту, не заходя на земли лесного фонда. Уточнить границы лесного фонда можно на картах-схемах охотничьих угодий на сайтах БООР и iHunt.by.

Ознакомится с географией запретов поможет интерактивная карта на сайте Минлесхоза (http://www.mlh.by/maps/map.php), которая обновляется ежедневно. По состоянию на 22 августа запреты и ограничения введены во всех районах Гомельской области. Главная цель введения запретов на посещение лесов – обеспечить безопасность граждан и сохранность лесного фонда.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ