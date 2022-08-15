Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан в эфире телеканала СТВ рассказала, опасен ли для Беларуси штамм «омикрон-ниндзя», передает БЕЛТА.

«Омикрон-ниндзя», по ее словам, быстрее распространяется, но протекает, как обычный омикрон. Чаще больные переносят заболевание в легкой форме, в средней – редко.

Современные вакцины эффективны против «омикрон-ниндзя», но новый штамм организму не всегда удается обнаружить. Чтобы предотвратить тяжелые последствия болезни, Карабан советует бустерную вакцину.

ОНТ