Сегодня заслуженные награды и поздравления принимал экипаж Александра Филипенко и Максима Глушакова из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Дружный тандем опытных механизаторов первым в хозяйстве намолотил 1000 тонн зерна нового урожая. На жатве бок о бок они трудятся третий сезон подряд и всегда показывают достойный результат.

С трудовыми успехами комбайнеров поздравил председатель райисполкома Анатолий Гапоник, представители власти, профсоюзы и руководство сельхозпредприятия.

Как отметил Анатолий Гапоник, таким ответственным и добросовестным труженикам можно смело доверить любое дело, ведь именно на их крепких плечах и держится аграрная отрасль.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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